Петиция в поддержку «Мемориала» собрала более 120 тысяч подписей

Петицию в поддержку общества «Мемориал»*, ликвидировать которое потребовала Генпрокуратура, подписали более 120 тысяч человек. Петиция опубликована на платформе Change.org.

Фото: Vesma.today

«Возникает актуальная общественная дискуссия о том, что гражданское общество в практическом плане может противопоставить указанным нападкам на организованных защитников своей истории, памяти, сущности, прав и свобод жителей в сложившейся реальности открытых политических репрессий со стороны российского государства», — говорится в ее тексте.

Авторы петиции указывают, что ликвидация «Мемориала» может повлечь за собой закрытие и других историко-просветительских и правозащитных проектов. Помио этого, ликвидация юрлиц и организаций «может быть не уничтожит, но существенным образом ограничит легальную деятельность» тех, кто работает в интересах простых жителей РФ и вступает «в нынешней реальности в противоречие с реальными интересами российского государства».

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Письмо деятелей культуры в защиту «Международного мемориала»*

Генпрокуратура РФ 11 ноября обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать «Мемориал», а также подразделения организации — правозащитный центр, архив, библиотеку и музей. В качестве причины ведомство указало систематическое отсутствие маркировки «иноагента» у материалов организации. В поддержку «Мемориала» выступили различные российские и международные правозащитные организации, академики, историки, музыканты и многие другие.

В самом «Международном Мемориале»* назвали требование Генпрокуратуры «политическим решением об уничтожении общества», которое занимается «историей политических репрессий и защитой прав человека».

*внесены Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию «иностранного агента»

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