 

Петиция в поддержку «Мемориала» собрала более 120 тысяч подписей

05.12.2021, 11:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Петицию в поддержку общества «Мемориал»*, ликвидировать которое потребовала Генпрокуратура, подписали более 120 тысяч человек. Петиция опубликована на платформе Change.org.

Фото: Vesma.today

«Возникает актуальная общественная дискуссия о том, что гражданское общество в практическом плане может противопоставить указанным нападкам на организованных защитников своей истории, памяти, сущности, прав и свобод жителей в сложившейся реальности открытых политических репрессий со стороны российского государства», — говорится в ее тексте.

Авторы петиции указывают, что ликвидация «Мемориала» может повлечь за собой закрытие и других историко-просветительских и правозащитных проектов. Помио этого, ликвидация юрлиц и организаций «может быть не уничтожит, но существенным образом ограничит легальную деятельность» тех, кто работает в интересах простых жителей РФ и вступает «в нынешней реальности в противоречие с реальными интересами российского государства».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Скрывать репрессии — все равно, что отрицать Холокост»

Письмо деятелей культуры в защиту «Международного мемориала»*

Генпрокуратура РФ 11 ноября обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать «Мемориал», а также подразделения организации — правозащитный центр, архив, библиотеку и музей. В качестве причины ведомство указало систематическое отсутствие маркировки «иноагента» у материалов организации. В поддержку «Мемориала» выступили различные российские и международные правозащитные организации, академики, историки, музыканты и многие другие.

В самом «Международном Мемориале»* назвали требование Генпрокуратуры «политическим решением об уничтожении общества», которое занимается «историей политических репрессий и защитой прав человека».

*внесены Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию «иностранного агента»

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Ксения Бородина не одобряет возвращение к бывшим избранникам

26.07 / Доктор Ожла рассказал, какие продукты мешают сохранять молодость кожи

03.03 / Наталия Власова: «Андрей Малахов сделал мое примирение с отцом невозможным»

31.07 / Гражданам моложе 18 лет запретят играть в компьютерные игры

02.09 / Мнение: Зачем феминистки специально уродуют свою внешность?

03.09 / Визит без обид

04.10 / Мнение: О назначенных жертвах борьбы с коронавирусом в России

06.10 / Москвичи пожертвовали больше миллиона рублей на благотворительность через mos.ru в сентябре

16.11 / Хабаровский край дает отпор коронавирусу

29.03 / Ученые открыли пробиотик… для легких!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика