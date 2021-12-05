Большой праздник – Личное мнение

В семье Самолойло-Джигановых большой праздник. Юбилей — тёще исполнился 51 год!

Не знаю, не спрашивайте, как такое возможно — у 40-летней тётки Оксанки разница с мамкой, как со старшей сестрой.



Фото: Соцсети

Не успели отгулять что-то — снова устраивать фейерверки. В этот раз — с размахом отметили тёщин праздник.

Очень хочу, чтобы вы внимательно проследили хронологию дня рождения. Но — предварительно поставив себя на место 51-летней женщины.

Началось всё с того, что Оксанка с размахом заказала мамке домой не только букет, но и саксофониста.

Тот играет в дуду — соседям с утра на радость. С которыми, между прочим, мамке Самойловой ещё жить. В это же время Оксана выкладывает пост в Инстаграме — поздравляет через соцсети женщину с юбилеем.

«Я не знаю, законны ли такие идеальные отношения между родителями и детьми, но они у нас именно такие — безусловная любовь, космическая связь и просто нереальное взаимопонимание».

Мама плачет — то ли от радости, проникнувшись космической связью, то ли представив, что ей скажут завтра соседи. Но этого мало — дальше началась фотосессия.

Ну, что поделать? Был бы повод, как говорится — запечатлеть лица свои для потомков.

Конечно, перед фотографом женщину макияжат. В свой день рождения, вместо просмотра Аншлага по каналу Россия, женщина за 50 вынуждена ждать, пока её накрасят для фотографии.

«После мать и дочка отправились вдвоем на оставшуюся часть сюрпризов – сначала в сенсорную комнату, где погрузились в свои мысли и даже расплакались от вызванных эмоций, а затем в ресторан, который был открыт только для них двоих».

Макияжу кирдык, конечно. Сенсорная комната — там нужно плакать от нахлынувших мыслей.

Интересно, а что там в мыслях Оксанки — представляет, как снова жрёт стейки? И плачет вместе с мамой от тонких эмоций и эманаций души.

Ресторан для двоих опущу, пожалуй. Пожрать для Самойло-Джигановых — это святое.

К вечеру собралась вся семья и началось, как в Турции. Вечеринка состоялась в усадьбе Льва Николаевича, не побоюсь фамилии, самого Толстого. Там, где он писал Войну и мир, Джигановы решили устроить бал.

Прости, Лев Николаевич. Прости. Маме Самойловой 51, дочка не могла без бала. Ещё неизвестно, что важнее для людей — твой роман или тёщенькин юбилей.



Фото: Соцсети

Комментаторки Инстаграма от всей души поздравили маму Самойловой с круглой датой. Хорошую дочь родила — умеет устраивать настоящие праздники для близких людей и делиться эмоциями в прямых эфирах!

Ну, я даже не знаю теперь, кому отдать пальму первенства в конкурсе проведения дней рождения: Оксанке или Гоар, которая, как вы помните, совсем недавно ошарашила перед всей роднёй свёкра автомобилем.

Я просила вас в начале поставить себя на место мамы Самойловой. Время пришло — скажите, что бы вы сделали после такого дня рождения дочке?

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