Мнение: Россия дважды вторгнется на Украину

А Китай нападет на Тайвань на китайский новый год.

На деле, вся эта истерия служит совсем другим целям.

1. Под предлогом "защиты от российской агрессии" происходит системное наращивание сил и инфраструктуры НАТО на западных и юго-западных границах России. Сама Украина даже без всякого вступления НАТО уже вовсю используется НАТО для ротационного военного развертывания, а также для поставок вооружений.

2. Обвинения в адрес России могут служить цели сковывания реакции России в случае возможного наступления ВСУ на Донбассе, с целью ликвидации народных республик. Отсутствие реакции или ее запаздывание, могут привести к уничтожению ДНР и ЛНР. Информационная кампания прощупывает возможные реакции РФ в этом вопросе.

3. Сама же информационная кампания в случае начала боевых дейстий подготовливает почву для обвинения России в их начале, даже если начнутся с наступления ВСУ на ЛДНР. Точно также, как западная пропаганда обвиняла РФ в нападении на Грузию, несмотря на то, что это Грузия напала на Южную Осетию.

4. Постоянно сдвигаемые даты агрессии с осени на декабрь, с декабря на января, а там на февраль или на апрель, служат цели поддержания этой медийной кампании как минимум на несколько ближайших месяцев. Поэтому мы и далее будет видеть "карты наступлений" и "предупреждния о нападении".

5. Заявления США о том, что они "желают мира на Украине" служат цели снятия ответственности с себя и перекладыванию ответственности на РФ. На деле, именно США манипулируют конфликтом на Донбассе и удерживают его в стадии продолжающихся боевых действий. Прекращать войну с точки зрения интересов США нет никаких разумных причин.

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