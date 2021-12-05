 

Мнение: Россия дважды вторгнется на Украину

05.12.2021, 11:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

А Китай нападет на Тайвань на китайский новый год.

На деле, вся эта истерия служит совсем другим целям.

1. Под предлогом "защиты от российской агрессии" происходит системное наращивание сил и инфраструктуры НАТО на западных и юго-западных границах России. Сама Украина даже без всякого вступления НАТО уже вовсю используется НАТО для ротационного военного развертывания, а также для поставок вооружений.
2. Обвинения в адрес России могут служить цели сковывания реакции России в случае возможного наступления ВСУ на Донбассе, с целью ликвидации народных республик. Отсутствие реакции или ее запаздывание, могут привести к уничтожению ДНР и ЛНР. Информационная кампания прощупывает возможные реакции РФ в этом вопросе.
3. Сама же информационная кампания в случае начала боевых дейстий подготовливает почву для обвинения России в их начале, даже если начнутся с наступления ВСУ на ЛДНР. Точно также, как западная пропаганда обвиняла РФ в нападении на Грузию, несмотря на то, что это Грузия напала на Южную Осетию.
4. Постоянно сдвигаемые даты агрессии с осени на декабрь, с декабря на января, а там на февраль или на апрель, служат цели поддержания этой медийной кампании как минимум на несколько ближайших месяцев. Поэтому мы и далее будет видеть "карты наступлений" и "предупреждния о нападении".
5. Заявления США о том, что они "желают мира на Украине" служат цели снятия ответственности с себя и перекладыванию ответственности на РФ. На деле, именно США манипулируют конфликтом на Донбассе и удерживают его в стадии продолжающихся боевых действий. Прекращать войну с точки зрения интересов США нет никаких разумных причин.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / Регина Тодоренко надеется, что ее сын будет умнее Топалова

26.11 / Ученые: Пребывание в космосе ускоряет процессы старения

19.08 / Мнение: На полигоне Ашулук разбился МиГ-29

25.11 / «В Аду я видела груды тел абортированных младенцев»

27.11 / Сергей Шнуров в стихе посмеялся над литературным «талантом» Пригожина и Лозы

16.01 / Суд арестовал видеооператора ФБК Зеленского

19.07 / Мнение: “Эти люди меня не интересуют” – Зеленский

31.12 / Мнение: Подрыв под Дейр-эз-Зором

30.11 / Глухие аудиторы

17.07 / Хирург Волков объяснил, как коронавирус влияет на сердце в жару

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика