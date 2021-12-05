Мнение: Вирус бешенства

Глава Еврокомиссии Урсула ван дер Ляйен заявила, что в Евросоюзе число вакцинированных составляет две трети, и это неприемлемо. Поэтому по ее мнению, необходимо введение обязательной вакцинации во всех странах ЕС. При этом она сослалась на обнаруженный недавно штамм «Омикрон».

Не знаю, как против коронавируса, но против фашизма у европейцев коллективный иммунитет практически пропал. По всей видимости, раз лет в 70-80 им нужно проводить вакцинацию концлагерями и массовыми расстрелами, чтобы они еще лет на 70-80 получили устойчивость к этой заразе. Проблема в том, что когда европейцы заболевают фашистским бешенством, они заражают и всех вокруг себя.

Принудительная вакцинация, которую предлагает евроляйтер — это правовое обоснование для преследования «отказников». Причем если сейчас они просто поражаются в правах на основании отсутствия у них разнообразных национальных версий «паспортов здоровья», то введение насильственной вакцинации позволит властям изолировать здоровых, приравняв здоровье к смертельно опасной болезни. Ну, а изоляция, понятно, добровольной точно быть не может — а это уже прямое приглашение к насилию в чистом виде.

Так-то это, конечно, их, европейское, дело, как именно они будут истреблять своих граждан. Но нас это тоже касается. Особенно если учесть полное отсутствие суверенитета в кремлевской политике. К счастью, пока в России не так много реально уколотых, и сопротивление здоровых задавить не удается. Поэтому Кремль существенно отстает от своих евро-коллег. Но риски крайне велики — российской номенклатуре просто некуда деваться, если она хочет сохранить доступ к наворованному у страны и народа. Она вынуждена повторять всю последовательность действий стран, в юрисдикции которых и находится её собственность. И поэтому вариантов нет — в России тоже готовятся вводить насильственную вакцинацию с последующим поражением в правах всех здоровых.

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