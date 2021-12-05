Мнение: Безработица в России

В России сейчас исторически низкий уровень безработицы, чуть выше 4%. В прошлом году из-за ковидной суматохи было выше, примерно 6%, но сейчас мы уже вернулись к норме. Для сравнения, в 2000 году, когда Владимир Путин принял бразды правления от своего уставшего предшественника, безработица составляла 10%:

https://ruxpert.ru/Статистика:Уровень_безработицы_в_России

https://ria.ru/20211201/bezrabotitsa-1761719139.html

Росстат считает безработными тех, кто ищет работу больше месяца, готов приступить к работе сразу же, но ничего не может найти. Это общепринятые критерии, тут Росстат просто выполняет требования Международной организации труда:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Обследование_населения_по_проблемам_занятости_в_России

К безработным в России, по определению МОТ, относятся лица в возрасте 15-72 года, которые в рассматриваемый период удовлетворяли следующим критериям:

— не имели работы или другого доходного занятия;

— искали работу в течение 4 недель, предшествующих обследуемой неделе, используя при этом любые доступные способы, или предпринимали шаги к организации собственного дела;

— были готовы приступить к работе в течение недели.

учащиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве безработных, если они занимались поиском работы и были готовы приступить к ней.

К безработным относят также лиц, которые в рассматриваемый период:

— не имели работы, но договорились о выходе на работу в течение 2 недель после обследуемой недели, и не продолжили дальнейшего её поиска;

— не имели работы, были готовы приступить, но не искали работу, так как ожидали ответа от работодателя на сделанное ранее обращение. При этом период ожидания ответа не должен превышать 1 месяц.

Низкий уровень безработицы — это хорошо. Дефицит кадров, если только он не чрезмерен, повышает и зарплаты, и эффективность производства. Работает капиталистический цикл так.

1. Безработица маленькая, рабочих рук не хватает.

2. Капиталисты повышают зарплаты, переманивая рабочих друг у друга.

3. Расходы растут, прибыльность бизнеса снижается.

4. Капиталисты повышают эффективность, увеличивая выработку на сотрудника.

Наверное, излишне пояснять, что повышение эффективности идёт не «в лоб», как на стройках коммунизма, когда рабочих заставляли пахать по две смены в невыносимых условиях, а при помощи покупки новых станков и удаления ненужной работы.

При капитализме вообще нет смысла заставлять людей работать в две смены. Экономии от этого никакой не выйдет: ты просто заплатишь сотруднику вдвое больше, но получишь взамен не двух бодрых сотрудников, а одного выбившегося из сил и недовольного жизнью. Если же попытаться выжать из сотрудника две смены, а заплатить ему как за одну, он просто уйдёт к твоему конкуренту. Безработица-то низкая, вакансий полно.

В наследство от СССР нам достались чудовищно раздутые штаты. Типичная история: до революции на заводе был директор, бухгалтер и рабочие. После революции приняли в штат ещё 100 управленцев с помощниками. Наступил 1992 год, завод продуло ветром перемен, и вот на нём снова работают только директор, бухгалтер и рабочие, при этом выработка больше, чем в советские времена, а качество продукции лучше.

Я видел всё это лично, так как вот уже 20 лет занимаюсь постановкой управленческого учёта. Также про это регулярно пишут другие блогеры в комментариях, я недавно ссылался на характерную историю про пчёл. Или, если хотите, вот классика, у Астафьева, мы её тоже с вами недавно обсуждали:

https://olegmakarenko.ru/2241343.html

Прошлой осенью довелось мне наблюдать, как сплавщики вытаскивали из реки катера на зимний отстой. Тринадцать человек их было, не считая двух мощных тракторов и трактористов. За день они вытащили на берег один катер из шести, поломав у него при этом гребной винт. Напившись и наигравшись вдосталь, бригадир с насмешкою спросил у меня, наблюдавшего за этим действом, — работой сие назвать рука не поднимается: «Ну как?» И я с негодованием ему сказал, что сам видел, как в Финляндии подобную работу без матюгов и спешки делали всего двое рабочих-трактористов и что буржуй-хозяин за такую работу сегодня же вечером выгнал бы всех их вон. «Вот чтоб он нас не выгнал, мы его и турнули в семнадцатом году», — снисходительно хлопнул меня по плечу бригадир.

Бригадир из этого очерка не понимает, — или не хочет понимать, — главного. Чудес не бывает, деньги не берутся из воздуха. Если работу двух человек делают тринадцать, значит и платить им будут в 6,5 раз меньше. Или, вероятно, даже в 10 раз меньше, так как сломанный гребной винт тоже надо чинить, это тоже небесплатно. Понятно, что в советских условиях бригаде напрягаться нет смысла. Но и радоваться своему вредительству тоже глупо: бригада делала вид, что работает, а государство делало вид, что платит.

К вот этой ситуации, — когда двое рабочих без грязной ругани и без суеты выполняют сложную работу, — Финляндия и прочие капстраны пришли только потому, что на протяжении десятилетий капиталисты сначала конкурировали друг с другом за рабочую силу, а потом пытались наладить дело таким образом, чтобы высокие зарплаты рабочих компенсировались высокой производительностью труда. Сейчас, спасибо двадцати спокойным годам, мы не узнаём Россию. Производительный хорошо оплачиваемый труд постепенно становится нормой и у нас.