Диетолог: Чрезмерное употребление кофе может привести к раннему старению

Лиза Московиц, диетолог, рассказала, что чрезмерное лакомство кофе может отрицательно отражаться на здоровье человека. Она сообщает, что злоупотребление напитком приводит к раннему старению.

Эксперт советует не забывать о полноценном завтраке в пользу чашке живительного напитка, так как утренний рацион считается важным приемом пищи. Если заменять его на кофе, то увеличиваются риски сбоев работы желудка.

Как пишет «ПолитЭксперт», злоупотребление напитком приводит к ухудшениям здоровья после 60 лет. Также эксперт рекомендует отказываться от дополнений к кофе в виде разных подсластителей. Она сообщает, что маленькая чашка напитка увеличивает возможность лишнего веса и ведет к резкому скачку сахара в крови.

Источник: politexpert.net