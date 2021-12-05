 

Диетолог: Чрезмерное употребление кофе может привести к раннему старению

05.12.2021, 11:00, Разное
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Лиза Московиц, диетолог, рассказала, что чрезмерное лакомство кофе может отрицательно отражаться на здоровье человека. Она сообщает, что злоупотребление напитком приводит к раннему старению.
Эксперт советует не забывать о полноценном завтраке в пользу чашке живительного напитка, так как утренний рацион считается важным приемом пищи. Если заменять его на кофе, то увеличиваются риски сбоев работы желудка.

Как пишет «ПолитЭксперт», злоупотребление напитком приводит к ухудшениям здоровья после 60 лет. Также эксперт рекомендует отказываться от дополнений к кофе в виде разных подсластителей. Она сообщает, что маленькая чашка напитка увеличивает возможность лишнего веса и ведет к резкому скачку сахара в крови.

Источник: politexpert.net



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