Нутрициолог рассказала о продуктах для нормализации гемоглобина в крови

Евгения Дегтянникова, нутрициолог, пояснила о продуктах, помогающих нормализовать показатели гемоглобина в крови. Специалист напоминает, что ломкость ногтей, выпадение волос и ощущение недостаточной активности утром может объясняться анемией.

Низкий гемоглобин ведет к болезням щитовидной железы, печени, расстройствам в функционировании репродуктивной системы. О заболеваниях в организме сигнализирует частый пульс и низкое давление. Эксперт указывает и на то, что появление трещин на губах говорит о нехватке железа.

Как пишет «iReactor», для восполнения гемоглобина стоит ввести в рацион красное мясо баранины и говядины. Люди должны есть и продукты, в которых содержится витамин C. Сюда можно отнести киви, квашеную капусту, бруснику и брокколи.

Источник: inforeactor.ru