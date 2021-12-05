 

Нутрициолог рассказала о продуктах для нормализации гемоглобина в крови

05.12.2021, 11:00, Разное
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Евгения Дегтянникова, нутрициолог, пояснила о продуктах, помогающих нормализовать показатели гемоглобина в крови. Специалист напоминает, что ломкость ногтей, выпадение волос и ощущение недостаточной активности утром может объясняться анемией.
Низкий гемоглобин ведет к болезням щитовидной железы, печени, расстройствам в функционировании репродуктивной системы. О заболеваниях в организме сигнализирует частый пульс и низкое давление. Эксперт указывает и на то, что появление трещин на губах говорит о нехватке железа.

Как пишет «iReactor», для восполнения гемоглобина стоит ввести в рацион красное мясо баранины и говядины. Люди должны есть и продукты, в которых содержится витамин C. Сюда можно отнести киви, квашеную капусту, бруснику и брокколи.

Источник: inforeactor.ru



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