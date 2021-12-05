 

Глава Кузбасса рассказал о состоянии пострадавших на шахте «Листвяжная»

05.12.2021, 10:56, Новости дня
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Десять пострадавших в аварии на шахте «Листвяжная» находятся на стационарном лечении, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

«Всего на 12.00 (08.00 мск) 5 декабря на стационарном лечении находятся 10 человек. Один в состоянии средней степени тяжести, 9 – в удовлетворительном. 96 человек лечатся амбулаторно», – сообщается в Telegram-канале губернатора. 

Отмечается, что для контроля состояния здоровья госпитализированы семь горноспасателей, занимавшихся подъемом погибших шахтеров, с диагнозом токсическое действие окиси углерода легкой степени.

На аварийном участке подготовительного забоя шахты продолжается проветривание. В смену работают три отделения ВГСЧ, также привлечены члены вспомогательной горноспасательной команды.

Ранее представитель экстренных служб сообщил, что число пострадавших в результате аварии на шахте «Листвяжная» выросло до 106 человек. 

Напомним, в прошлый четверг в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление. Большую часть из 285 находившихся под землей шахтеров удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Во время поисково-спасательной операции 15 горноспасателей пострадали и были госпитализированы. В ходе спасательных работ одно звено горноспасателей перестало выходить на связь. Позже врио главы МЧС Александр Чуприян назвал причину гибели горноспасателей в шахте «Листвяжная». Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и СК разобраться в причинах аварии в шахте «Листвяжная», в результате которой погиб 51 человек, включая пятерых горноспасателей.

Глава государства подписал указ о награждении работавших при ЧС на шахте спасателей. Президент попросил правительство и региональные власти поддержать семьи погибших и пострадавших в происшествии, поручил оказать индивидуальные меры поддержки каждой семье без всяких лишних формальностей. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на совещании у президента заявил, что семьям погибших и пострадавшим при аварии выделят более 40 квартир, на личном приеме сразу решаются вопросы и обучения, и лечения. 

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему шахтеры продолжают погибать.



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