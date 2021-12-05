 

В Новгородской области более 700 человек остались без света из-за непогоды

05.12.2021, 10:56, Новости дня
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В трех районах Новгородской области без электроснабжения остаются более 700 человек из-за снегопада, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новгородской области.

«По состоянию на 07:00 5 декабря в зоне отключения находится три района, 29 населенных пунктов, 427 домов с населением 785 человек», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным регионального ГУ МЧС, на 11:00 субботы в зоне отключения находились семь районов и 4300 человек. Всего в восстановительных работах задействованы в настоящий момент 24 бригады – 94 человека, 24 единицы техники.

Ожидается, что в воскресенье на территории области продолжится снегопад, возможно образование гололедицы. Восстановительные работы продолжаются.

В понедельник ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что Генуэзский циклон «Бенедикт» зальет дождями Москву и завалит снегом Санкт-Петербург, жителей Центральной РФ ждут штормовой ветер и встреча с «гигантской циклонической воронкой».



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