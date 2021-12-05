 

Польские пограничники задержали российский сухогруз

05.12.2021, 10:56, Новости дня
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Пограничники и военно-морские службы Польши остановили в Гданьском заливе российский сухогруз «Руслана», сообщил польский специализированный морской портал portalmorski.pl.

«Российской судно «Руслана» находилось на волосок от захода на мель у берегов Собешевского острова. Потребовалось вмешательство среди прочих Пограничной стражи», – приводит РИА «Новости» сообщение портала. 

Отмечается, что судно было задержано, продолжается проверка. Корабль «Руслана» принадлежит петербургской компании. Сухогруз перевозил стальные конструкции из Клайпеды (Литва) в Гданьск (Польша).

1 ноября при бункеровке на рейде порта Скаген в Дании было арестовано судно «Академик Иоффе», изъята вся документация. Арест был произведен по иску третьей стороны. Иск, на основании которого задержали судно, подала компания One Ocean Expeditions Ltd из-за его предыдущей деятельности. В Минобрнауки создали специальную комиссию, которая занимается расследованием случая. 



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