 

В Украине четыре области соответствуют показателям “желтой” карантинной зоны – Минздрав

05.12.2021, 10:54, Новости дня
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Речь идет о Кировоградской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях. “Оранжевому” уровню соответствуют Закарпатская и Полтавская области.

18 областей и Киев соответствуют “красному” уровню. 

Инфографика: moz.gov.ua

По всей Украине индикаторные показатели Минздрава не превышены.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 5 декабря в Украине подтвердили почти 3,5 млн случаев коронавируса, умерло 88,3 тыс. человек.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела “желтый” уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

Сейчас в “красной” зоне находятс 18 областей и Киев.

С 6 декабря вступят в  силу изменения карантинных ограничений, которые предусматривают ужесточение правил для не привитых от COVID-19 граждан. Cамое большое количество изменений в правилах карантина касается правил для “желтого” уровня эпидемической опасности. В частности, бизнес в “желтой” зоне будет обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте. Ранее можно было не проверять документы и работать с ограничениями по площади и количеству посетителей.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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