Великобритания запустит пилотный проект по использованию таблеток от коронавируса – СМИ

Ожидается, что Национальная служба здравоохранения (NHS) с помощью аптек будет доставлять курсы таблеток клинически уязвимым пациентам с ослабленным иммунитетом в течение 48 часов после того, как у них будет положительный результат на COVID-19.

В соответствии с планами по внедрению препарата, когда пациенты получат положительный тест, их местное отделение доставки лекарств от коронавируса позвонит им, чтобы предложить лекарство. Ожидается, что большинству будет предложен курс приема таблеток дома, хотя некоторым препарат будет вводиться внутривенно в больнице.

Проект предназначен для предотвращения тяжелого течения COVID-19 у уязвимых пациентов и избежания госпитализации. Lagevrio смогут принимать те, у кого есть хотя бы один фактор риска развития тяжелого течения COVID-19. Среди этих факторов: ожирение, возраст старше 60 лет, диабет или сердечные заболевания.

Великобритания уже закупила 480 тыс. курсов препарата и министры надеются, что национальный пилотный проект будет предшествовать плановому развертыванию противовирусных препаратов для уязвимых пациентов.

Контекст:

4 ноября Великобритания первой в мире одобрила противовирусный препарат Lagevrio для лечения людей с COVID-19. Лекарство рекомендовано пациентам с симптомами COVID-19 средней и легкой тяжести, а также при риске развития тяжелого заболевания. Согласно данным клинических испытаний, препарат наиболее эффективен на ранних стадиях заболевания.

Кроме Lagevrio разработан еще один препарат от коронавируса – Paxlovid, его производит компания Pfizer. Его эффективность в предотвращении тяжелого течения болезни и смерти составила 89%.

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