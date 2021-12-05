В Карпатах сегодня ожидается снег. ГСЧС предупредила о снеголавинной опасности
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“В связи с интенсивным приростом снегового покрова 5 декабря в высокогорье восточной части Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность”, – говорится в сообщении.
В ГСЧС уточнили, что ожидаетс опасность 3-го уровня.
Укргидрометцентр сообщал 4 декабря в Facebook, что сегодня в Карпатах ожидается снег.
“В Карпатах настоящая зима. Небольшой снег, температура все время ниже нуля: ночью -5…-10°, днем 0…-5°”, – указано в сообщении.
https://www.facebook.com/UkrHMC/posts/3040321539552757
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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