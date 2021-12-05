В Карпатах сегодня ожидается снег. ГСЧС предупредила о снеголавинной опасности

“В связи с интенсивным приростом снегового покрова 5 декабря в высокогорье восточной части Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность”, – говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что ожидаетс опасность 3-го уровня.

Укргидрометцентр сообщал 4 декабря в Facebook, что сегодня в Карпатах ожидается снег.

“В Карпатах настоящая зима. Небольшой снег, температура все время ниже нуля: ночью -5…-10°, днем 0…-5°”, – указано в сообщении.

https://www.facebook.com/UkrHMC/posts/3040321539552757



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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