 

Девушка хотела продать старый диван, но чуть не лишилась маленького сына из-за одной ошибки

05.12.2021, 10:46, Разное
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Люси Бэттл, проживающая в Великобритании, не так давно приобрела новые предметы меблировки. Чтобы расставить изделия, ей пришлось выставить на продажу старые предметы.

Однако при публикации девушка сделала большую ошибку – вместо фото предмета продажи женщина выложила снимок своего сына по имени Оскар.

Также в объявлении присутствовала фраза:

«Продам, только самовывоз, желательно забрать сегодня».

Ошибка автором была обнаружена только после появления шуточек под объявлением. Пользователи спрашивали о том, сколько лет товару, интересовались другими особенностями. Были и те, кто спрашивали, можно ли сочетать мальчика с другими детьми, а также просили заменить грудничка на более взрослого ребенка.

«Я случайно опубликовала ошибочное фото. И поняла это после того, как начала читать сообщения от «покупателей». Я не смогла быстро удалить фото с Оскаром».

В итоге все закончилось нормально. Люси нашла покупателей на мебель, а Оскар остался с ней. Когда девушка поняла свою ошибку, она расстроилась, но затем поняла, что ничего опасного не произошло.



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