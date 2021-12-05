Волочкова вслед за Володей представила нового возлюбленного

Балерина Анастасия Волочкова обнародовала в социальной сети Instagram несколько фотографий с мужчиной, которого зовут Миша. Поклонники обратили внимание, как быстро она меняет избранников. Еще недавно танцовщица заявляла, что счастлива с мужчиной по имени Володя.

Сначала Волочкова обнародовала снимок, где запечатлена с мужчиной дома. На руках у них были кошка и собака. Артистка двусмысленно подписала публикацию, отметив, что пара записывает вместе новую песню. Также она добавила, что хорошо относится к домашним питомцам знакомого. Спустя время Волочкова назвала Михаила «любимым» человеком.

Поклонники удивлены, что Анастасия Волочкова так быстро меняет партнеров. Недавно у нее были отношения с мужчиной по имени Олег. Потом появился Володя, а теперь артистка завела новый роман.

В комментариях фолловеры отметили, что новый возлюбленный выглядит гораздо моложе, нежели Волочкова. Сама же экс-прима Мариинского театра традиционно не реагирует на отрицательные комментарии пользователей Сети, пишет портал «Слово и дело».