Нелли Кобзон рассказала о возможной влюбленности в нее Александра Градского

Нелли Кобзон в программе «Ты не поверишь!» рассказала, что Александр Градский мог быть в нее влюблен. Об этом она догадалась после одного из его концертов.

Нелли Кобзон сообщила, что во время этого выступления он пел свои песни именно для нее, а после подошел и подарил букет цветов. Она поблагодарила исполнителя за творчество и талант от имени всех членов семьи Кобзон, но Градский после этих слов «потускнел».

Также вдова Иосифа Кобзона вспомнила, что всегда дарила на день рождения мэтру черную водолазку, не сумев вспомнить, почему именно эта традиция появилась. Узнав о смерти Градского, Кобзон была крайне опечалена, назвав уход из жизни музыканта личной потерей.

Александр Градский скончался в больнице 28 ноября от инсульта головного мозга. В последнее время музыкант плохо себя чувствовал, осенью он переболел коронавирусом, пишет издание Newinform.