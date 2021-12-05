Эксперты: Видео с йети, снятое Паттерсоном-Гимлином в 1967 году – это «не человек в костюме обезьяны»

Для анализа самой знаменитой видеозаписи с изображением снежного человека, сделанной в 1967 году, недавно были приглашены эксперты в области информатики, антропологии и дизайна костюмов, которые пришли к воодушевляющему выводу – это существо скорее всего в самом деле не человек.

С 2021 года на канале History Channel начала выходить передача “The ​​Proof is Out There”, в которой приглашенные эксперты пытаются решить различные исторические загадки с использованием современных знаний и технологий.

Легенды о человекоподобных существах, покрытых шерстью, ходящих на двух ногах как люди и живущих в отдаленных лесных районах, есть практически у всех народов мира. В США таких существ чаще всего наблюдают в лесах вдоль северо-западного побережья страны.

Как правило фото и видео с йети, сделанные очевидцами, очень плохого качества, на них зачастую вообще сложно понять, какой формы заснятое существо. Однако в 1967 Роджер Паттерсон и Боб Гимлин в районе Блафф-Крик, Северная Калифорния, сняли на кинокамеру йети, неспешно переходящего через камни ручья к лесу.

До сих пор это видео считается самым лучшим по качеству из всех записей с йети и самым достоверным доказательством существования Снежного человека. Но, несмотря на это, существует огромное количество критиков, которые обвиняют Паттерсона и Гимлина в фальсификации и заявляют, что они засняли всего лишь человека в качественном костюме.

Если бы фильм был снят в наше время, критики бы назвали его компьютерной анимацией, но в 1967 году ничего подобного не было и даже костюмы монстров для фильмов в большинстве случаев были менее правдоподобными, чем то, что засняли Паттерсон и Гимлин.

– Мы пытаемся выяснить происхождение человека, как произошел большой взрыв, эволюция и то, сотворил ли Бог небо и землю. Ученые говорят, что наука многое объясняет, но она объясняет не все, поэтому мы стремимся узнать, кто мы и откуда пришли. Этот фильм по-прежнему заслуживает более пристального внимания, и изображения на экране связывают нас с тем, кто мы есть и откуда мы, – говорит Тони Харрис, тележурналист и ведущий программы “The ​​Proof is Out There”.

Согласно легенде, Роджер Паттерсон однажды заинтересовался существованием йети и решил найти его. Он прочитал в книге криптозоолога Айвена Сандерсона, что такое существо видели в Северной Калифорнии в районе Блафф-Крик. С 1962 года он посещал это место, но ему не везло. В 1967 году Паттерсон и Гимлин ехали верхом на лошадях с кинокамерой в Блафф-Крик и когда они свернули за очередной поворот, то заметили гигантское волосатое двуногое существо, расхаживающее по руслу почти высохшего ручья.

Его вытянутая голова и туловище были наклонены вперед, верхняя часть спины сгорблена, мышцы бедер напряжены и подрагивали, а длинные руки качались по бокам.

Паттерсон спрыгнул со своей напуганной лошади, схватил камеру и побежал по пыльной земле к существу, держа камеру в одной руке и надеясь заснять как можно больше. Из-за этого запись получилась дерганной, однако в какой-то момент Паттерсон остановился и тогда же существо повернулось, чтобы посмотреть через правое плечо – настолько спокойно, насколько это возможно – прежде чем исчезло в лесу.

– Мы находимся здесь 50 лет спустя, потому что новейшие достижения в области технологий дают нам возможность взглянуть на этот фильм по-новому, – говорит доктор Джефф Мелдрам, профессор анатомии и антропологии в Университете штата Айдахо.

Мелдрам вместе с программистом Исааком Тианом и Биллом Маннсом, который на протяжении многих лет работает голливудским дизайнером костюмов и спецэффектов, использовали искусственный интеллект, компьютерные технологии и опыт в изготовлении костюмов, чтобы увидеть детали, которые оставались незамеченными ранее в течение пяти десятилетий.

Хотя оригинальная кинопленка Паттерсона-Гимлина считается утерянной, от нее осталось множество копий, 22 из которых были проанализированы, каждая с разными вариациями, а затем эксперты использовали программу ИИ для объединения всех копий.

Алгоритмы компьютерного зрения были применены для стабилизации изображений, в результате чего получилась окончательная версия, которая становится намного четче – как если бы Паттерсон поставил камеру на штатив во время съемки с русла реки.

В свое время фильм Паттерсона-Гимлина был чуть ли не официально признан подделкой, когда некий Боб Хейрономус, бывший разливщик Pepsi из Якимы, заявил, что именно он бегал в Блафф-Крик в костюме обезьяны по договоренности с Паттерсоном и Гимлином. Однако, Паттерсон, ныне уже покойный, никогда не отказывался от своих слов, что они засняли реального йети, а Гимлин, который еще жив, также активно опровергает любые заявления скептиков.

Когда эксперты передачи “The ​​Proof is Out There” изучили движения ноги заснятого существа и как она взаимодействует с каменистой поверхностью, они сделали вывод, что в середине стопы наблюдается изгиб, который обычно наблюдается у обезьян, но не у людей. Также они увидели на пленке поворот пальцев ног вверх, что было бы невозможно увидеть, если бы это был просто человек в костюме.

Кроме того, по мере ходьбы существа также ощутимо видно движение его икроножных мышц, чего нельзя было бы увидеть в искусственном меховом костюме (если только это не был какой-то анатомически точный супер-костюм, что очень сомнительно).

Как правило, такие костюмы для фильмов или спектаклей обычно изготавливаются из простой ткани, которая не дает четкого анатомического определения тела – они обычно просто навешиваются на человека, который их носит.

Эксперты также определили вероятный рост и вес этого существа, не менее 7 футов (213 см) и 700-800 фунтов (317-362 кг).

Если бы это волосатое существо было не чем иным, как просто человеком в костюме, Паттерсону и Гимлину нужно было бы, во-первых, найти человека с такими же параметрами роста и веса, чтобы он заполнил своим телом костюм, пришли к выводу эксперты.

Во-вторых, если подробно рассмотреть как это существо поворачивает голову, смотря прямо на камеру, то можно увидеть, что там нет никаких сдвигов и перекосов, что обычно случается с людьми в меховых костюмах. А также нет никаких изменений в структуре меха. Об этом заявил Билли Маннс.

И даже мускулы задней части шеи снежного человека похожи на мышцы человекоподобной обезьяны.

– Меня как анатома поразили огромные размеры этих трапециевидных мышц и их промежуточное прикрепление к задней части черепа. Это не человеческая конфигурация, – говорит Мелдрам.

Далее Мелдрам сравнил череп заснятого йети с черепом австралопитека – вымершего раннего вида человека, жившего в Восточной Африке около трех миллионов лет назад.

– Все костяные выпуклости существа из фильма Паттерсона-Гимлина соответствуют пропорциям, видимым в этом черепе, – сказал Мелдрам.

Затем он предположил, что возможно этот вид австралопитеков не вымер, а ушел в Азию, пересек Берингов пролив и далее спустился вниз через Северную Америку, чтобы ныне существовать там как йети или сасквотч, как его называют индейцы.