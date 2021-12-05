 

Индийские военные по ошибке расстреляли мирных жителей

05.12.2021, 10:12, Новости дня
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В ходе военной операции в штате Нагаленд на северо-востоке Индии погибли по меньшей мере 13 мирных жителей и один представитель сил безопасности из-за того, что жителей деревни по ошибке приняли за повстанцев, сообщили источники в полиции.

По данным телеканала NDTV, силы безопасности спланировали операцию по борьбе с повстанцами. Однако за повстанцев были приняты жители близлежащего села. В результате военные расстреляли несколько мирных людей, передает ТАСС.

Увидевшие это другие жители деревни напали на военных, последние, по данным источника, «в целях самозащиты» открыли огонь, и еще несколько мирных жителей были убиты. Погиб также один военный.

Соболезнования семьям погибших выразил на своей странице в Twitter глава МВД Индии Амит Шах. По его словам, комиссия штата проведет тщательное расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что жертвами стрельбы силовиков военного совета в населенном пункте Омдурман в пригороде столицы Судана Хартум стали двое демонстрантов.



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