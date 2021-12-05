 

США уличили в развязывании войн под знаменем демократии

05.12.2021, 10:12, Новости дня
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Американская модель демократии является лишь ширмой и предлогом для давления на другие государства и вмешательства в их внутренние дела, сообщил МИД Китая в докладе «Ситуация с демократией в США».

По мнению Пекина, США «гордятся тем, что являются «образцом демократии» и под знаменем демократии развязывают войны», передает «Интерфакс».

Дипломаты добавили, что американская внешняя политика также характеризуется организацией цветных революций и свержения правительств под видом демократических реформ, что приводит к региональным беспорядкам и гуманитарным катастрофам.

Ранее Москва призвала Вашингтон решить собственные проблемы и преодолеть углубляющийся раскол внутри американского общества по вопросам этики и ценностей, а не браться за «экспорт демократии». 



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