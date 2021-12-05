Тимофей Милованов женился на своей коллеге

“Наталия Шаповал и я поженились”, – подписал он фото.

Публикация 46-летнего Милованова почти 3 тыс. лайков и около 600 комментариев с поздравлениями.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2163891127113391&id=100004775745586

Контекст:

Тимофей Милованов родился 18 марта 1975 года в Киеве. С 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года он занимал должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Для Милованова это второй брак. Первый длился четыре года – с 2004-го по 2008-й. Он был женат на гражданке США.

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