 

В России взлетели цены на мандарины

05.12.2021, 9:58, Разное
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Ничего удивительного нет в том, что перед Новым годом растут цены на продукты, однако в этом сезоне некоторые товары будут значительно дороже. Так, аналитики
ИТ-компании “Эвотор” сообщили о высокой стоимости мандаринов. Эти цитрусовые за год подорожали на 25%.

В ноябре средняя цена мандаринов составила 164 рубля за один килограмм. Самые дорогие – на Камчатке. Там они стоят около 330 рублей. Цена новогодних цитрусовых “кусается” и в Якутии. В этом регионе их продают примерно за 315 рублей. В Иркутской области за один килограмм мандаринов покупатели отдают около 235 рублей.

Чуть дешевле эти фрукты в Северной столице. В Санкт-Петербурге их продают примерно за 225 рублей, а в Москве – за 217. Такие же цены и в Красноярском крае, и в Калининградской области, средняя цена – 220 и 218 рублей соответственно.

Самые дешевые мандарины в южной части России. В Волгоградской, Ростовской областях, Ставропольском и Краснодарском краях за новогодние цитрусовые отдают меньше 140 рублей.

Мандарины из Перу стоят очень дорого (≈ 269 рублей). Чуть дешевле – из ЮАР (≈ 266 рублей) и Аргентины (≈ 238 рублей). Средняя цена марокканских мандаринов составляет 183 рубля, египетских – 175. Оранжевые цитрусовые из Абхазии и Грузии – самые дешевые. Эти фрукты продают примерно за 100-130 рублей.



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