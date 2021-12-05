 

Кристина Асмус примерила свадебное платье перед “важным днем”

05.12.2021, 9:32, Разное
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Актриса Кристина Асмус примерила свадебное платье. Она рассказала, что впереди у нее «важный день». Наряд артистка показала в разделе «Истории» в социальной сети Instagram.
На ролике швея «подгоняла» под Асмус кружевное белое платье. Поклонников заинтриговал подобный ролик, они даже начали думать, что звезда сериала «Интерны» снова собирается отправиться под венец. Известно, что она состоит в отношениях с мужчиной, которого предпочитает скрывать от публики.

Однако в следующих «Историях» Кристина Асмус развеяла интригу. Актриса примеряла белое платье перед премьерой спектакля «Леди Макбет Мценского уезда». Она пригласила всех поклонников посмотреть на постановку.

Изображение взято с: [email protected]
Напомним, что Кристина Асмус состояла в официальном браке только один раз. Ее супругом бы комик Гарик Харламов. В этом союзе появилась на свет дочь Анастасия. В 2020 году пара развелась, но ради ребенка экс-супруги остались в приятельских отношениях, пишет портал «Слово и дело».



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