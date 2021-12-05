 

«Омикрон» обнаружен в десятках стран и грозит ударом по мировой экономике

05.12.2021, 9:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Штамм коронавируса «омикрон», который успел стать доминирующим в ЮАР, где он был впервые обнаружен в середине ноября, по-прежнему тревожит мировое сообщество, передаёт France 24. Как подчёркивается в сюжете канала, присутствие штамма уже зафиксировано в десятках стран, а в МВФ предупреждают, что он ударит по мировому экономическому росту.

Его присутствие на сегодняшний день зафиксировано в нескольких десятках стран — и он продолжает молниеносно распространяться: штамм коронавируса «омикрон», впервые обнаруженный в середине ноября в ЮАР, тревожит весь мир. И хотя случаев заражения им со смертельным исходом зарегистрировано пока не было, учёные в один голос говорят, что он крайне заразен. По мнению многих специалистов, единственный выход — это вакцинация. 

ФРАНЧЕСКО РОККА, президент Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца: Научные круги неоднократно предупреждали международное сообщество о риске появления новых штаммов в регионах с низкой долей вакцинированного населения. 

В пятницу о первых случаях заражения «омикрон»-штаммом объявили Австралия, Испания, Тунис, а также Мексика. В Европейской экономической зоне таких случаев было зафиксировано в общей сложности около сотни, что уже побудило ряд стран, включая Германию, Грецию и Ирландию, принять новые ограничительные меры. 

В рамках борьбы против распространения нового штамма фармацевтические лаборатории компаний Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson разработали несколько планов. 

ЭНТОНИ ФАУЧИ, советник Белого дома по вопросам урегулирования эпидемиологического кризиса: Первый шаг — нарастить производство уже имеющихся вакцин. Далее предполагается в том числе разработать бивалентную вакцину, которая работает и против штамма-предка, и против нового варианта. Ещё одна инициатива — создать препарат для ревакцинации, заточенный конкретно под новый вариант. 

В ЮАР «омикрон»-штамм уже стал самым распространённым. Директор МВФ уже предупредила, что появление штамма, скорее всего, повлечёт за собой замедление мирового экономического роста. 

Дата выхода в эфир 04 декабря 2021 года. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Французский врач – вторая волна Covid-19 будет совсем другой

18.01 / Инструктор откопал из-под снега мальчика после схода лавины в КЧР

18.09 / США сообщили об испытании способной нести ядерный заряд ракеты Trident II

20.08 / В Минэкономики анонсировали изменения в классификаторе профессий. Не будет ни провизоров, ни вожатых

10.01 / RFI – на Украине российский «Спутник V» может скоро стать «политическим ядом»

05.08 / Дочь убитого мэра Кременчуга Бабаева: За убийство судьи заплатили $10 тыс., и по решению ЕСПЧ стрелок получит €5 тыс. компенсации. Это справедливость?

04.02 / Бутусов: После удара по ОПЖЗ и информационным проектам РФ в Украине Зеленский отрезал себе пути отступления – бить так бить

01.09 / Рост цен на металлургическую продукцию и сырье открывает новые возможности для модернизации и декарбонизации – СМИ

02.12 / В феврале 2022 года Эрдоган посетит Украину – посол

18.11 / Мать двух детей в Москве созналась в их убийстве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика