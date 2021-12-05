Штраф, арест, увольнение — уклонистам от обязательной вакцинации в бундесвере грозит суровое наказание

Солдаты бундесвера станут в Германии первыми, кого коснётся обязательная вакцинация, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. При этом отказ от прививки без веских на то медицинских оснований будет рассматриваться как воинское преступление. И за него могут наказать сокращением зарплаты, лишить возможности повышения, понизить в воинском звании или вообще бессрочно уволить, рассказывает немецкое издание.



Reuters

Солдаты стали первой категорией работников в Германии, для которых вакцинация от коронавируса будет обязательной, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Тому же, кто откажется прививаться без веских на то медицинских оснований, грозят жёсткие дисциплинарные наказания, арест и в определённых случаях даже бессрочное увольнение, рассказывает автор статьи.

Немецкие власти пошли на такой шаг для того, чтобы обеспечить возможность задействовать бундесвер в борьбе с пандемией без угрозы для непривитого гражданского населения. Вопрос обсуждался несколько месяцев, после чего в Министерстве обороны решили, что вакцинация подпадает под так называемую «обязанность не воспрепятствовать», прописанную в законе о правовом положении военнослужащих. Так что теперь прививка от COVID-19 станет частью базового плана вакцинации.

Инспектор армии Альфон Маис подчеркнул, что при его реализации необходимо следить за тем, чтобы ещё непривитые военнослужащие не подвергались стигматизации или дискриминации, дабы сохранить сплочённость рядов. Впрочем, нельзя исключать, что отдельные солдаты откажутся выполнять приказ, допускает он. В случае единичного нарушения воинского устава последствий может и не быть. Но повторное неповиновение будет рассматриваться как воинское преступление, и за него солдат будет наказан сокращением зарплаты, наложением запрета на повышение или понижением в воинском звании. Бойцов бундесвера, находящихся на временной службе, и добровольцев могут бессрочно уволить, ведь если этого не сделать, возникает угроза нарушения военного порядка и безопасности войск.

Определённые силы внутри Министерства обороны поначалу выступали против обязательной вакцинации, но потом арбитражная комиссия постановила её провести. На данный момент привито 80% солдат бундесвера. Этот показатель выше, чем средний по стране. Точное число тех, кто отказался от вакцинации, пока неизвестно, заключает издание.