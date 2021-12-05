 

Кинолог назвал симптомы пневмонии у собак

05.12.2021, 9:28, Новости дня
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Частое и поверхностное дыхание или дыхание животом, одышка и повышенная температура (по сравнению с нормальной для собак 37,5-39 градусов) могут говорить о возможном развитии пневмонии у питомца, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Симптомы пневмонии у собак очень схожи с другими заболеваниями, и определить диагноз, ориентируясь только на симптоматику, трудно. Для лечения пневмонии нужно вовремя поставить правильный диагноз, сделать это может только ветеринарный врач на основании анализа крови, рентген-обследования либо компьютерной томографии. Не лечите собаку самостоятельно, это может стоить ей жизни. Если вам кажется, что собака заболела, немедленно обратитесь за помощью в ветеринарную клинику», – цитирует РИА «Новости» Голубева.

Он добавил, что симптомами болезни могут стать жажда и потеря аппетита, вялость, кашель и чихание, слезотечение, першение и синюшность языка. Кинолог уточнил, что заболевание провоцирует патогенная микрофлора или уже имеющаяся вирусная инфекция, а также гельминты, путь размножения которых проходит через легкие, или грибковая инфекция.

По словам Голубева, особенно пневмонии подвержены собаки с частыми переохлаждениями, со слабым иммунитетом, с травмой грудной клетки, с хроническими бронхитами, пожилые или питомцы с нехваткой сбалансированного питания.

«Иногда собаководы не придают особого значения состоянию собаки: используют народные средства для лечения недуга или вовсе не замечают, что животное болеет. Такой подход может привести к прогрессированию заболевания, подъему температуры и гибели любимца», – предупредил специалист, призывая обращаться к ветеринару при первых признаках нездоровья собаки.

Ранее ученые из США и Малайзии выявили ранее не известный коронавирус, который, по-видимому, передается от собак к человеку.



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