За сутки в Украине COVID-19 заболели 6 тыс. человек

Среди заболевших – 690 детей и 68 медработников. Попали в больницу 2926 инфицированных. 278 пациентов умерли, 9274 – выздоровели.

Сутками ранее в стране подтвердили 13 206 новых случаев коронавирусной инфекции и 436 смертей среди пациентов с COVID-19.

За все время пандемии коронавирусной инфекции в Украине, по информации Минздрава, заболело 3 497 477 человек, выздоровело 3 050 659 человек, летальных исходов – 88 280.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

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