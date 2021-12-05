 

За сутки от коронавируса привились 100 тыс. украинцев

05.12.2021, 9:26, Новости дня
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Первую дозу получил 40 278 человек, полностью иммунизированы 72 379 человек. 

На сайте Минздрава уточняется, что большую часть прививок вчера сделали вакцинами Pfizer (56 952) и Sinovac (40 115), также 15 590 прививок сделали вакциной Moderna.

С начала вакцинальной кампании получили первую дозу 13 725 905 человек, полностью иммунизирован и получил две дозы 11 762 441 человек. В общей сложности сделано 25 488 344 прививки.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2013705098792585

Контекст:

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, осенью показатель увеличился в разы.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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