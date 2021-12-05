 

Депутат Рады Гриб призвала к дружбе с Россией: Включите мозги!

05.12.2021, 9:14, Разное
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В эфире телеканала “НАШ” Виктория Гриб заявила, что Украина является центром Вселенной только для ее жителей, а не для других стран. По ее словам, другие государства преследуют только свои интересы и не станут развязывать Третью мировую войну из-за Незалежной. Депутат Верховной рады заметила: “Северный поток – 2” демонстрирует, какую роль Киев играет на международной арене.

Гриб призвала “включить мозги” и заняться именно тем, что действительно будет выгодно Украине. По ее мнению, нормальное развитие страны возможно только в том случае, если ее руководство установит мир с Россией. Депутат считает, что Киеву необходимо выполнить Минские соглашения, ведь после этого Москва будет готова идти на контакт.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил о своей готовности ко встрече с Владимиром Путиным. Лидер Незалежной отметил, что у него нет страха перед этими переговорами. Он уверен: без такого контакта разрешить конфликт в Донбассе невозможно.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Владимир Зеленский якобы выстроил на Украине постсоветскую политическую модель. Такое мнение выразил политический эксперт Вадим Карасев, комментируя последние события в стране.



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