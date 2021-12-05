 

В чем ошибка Зеленского? Жесткий ответ депутата Верховной Рады Кузьмина

05.12.2021, 9:14, Разное
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В своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин написал, что главная ошибка нынешнего украинского лидера – неисполнение закона. Если бы Зеленский начал исполнять свои полномочия как следует, то Украина стала бы совсем другим государством с иными перспективами, считает парламентарий.

Оппозиционный политик заметил, что в настоящий момент украинцы являются заложниками амбиций действующего лидера, который не понимает свои обязанности и функции. Только соблюдая Конституцию, президент в праве требовать исполнение закона от народа, подчеркнул Кузьмин.

Он добавил, что глава государства называет граждан Украины особями, а значит не считает их людьми. Также Зеленский, по мнению депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь”, не имеет права употреблять такие жаргонные слова, как “лох”, поскольку является президентом.

Ранее в Верховной Раде предложили снабдить украинского лидера памперсами. Идею депутата Гео Лероса поддержали 10 парламентариев, двое из которых являются членами провластной партии. Другой депутат предложил подарить главе государства синтезатор. Ранее “Дни.ру” писали зачем.



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