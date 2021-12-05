 

Телефонные мошенники украли у чиновника миллион рублей, полученный в качестве взятки

05.12.2021, 9:11, Разное
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Заместитель главы администрации Советского района Нижнего Тагила стал жертвой телефонных мошенников. Преступники похитили у него свыше одного миллиона рублей – эту сумму чиновник накануне получил в качестве взятки.

– В полицию обратился сотрудник городской администрации с заявлением о краже денежных средств с его банковского счёта. В ходе следственных действий было установлено, что 2 ноября потерпевшему поступил звонок от неустановленного лица, который представился сотрудником банка. В ходе беседы он убедил пострадавшего осуществить перевод своих средств на некий защищённый счёт. Сумма ущерба составила 1 миллион и 122 тысячи рублей, – сообщили в правоохранительных органах.

В ходе рассмотрения дела у следователей возник вопрос о происхождении похищенных средств – они поступили за день до кражи двумя подозрительными траншами со счетов фирм-однодневок. Было установлено, что вся сумма является взяткой, которую дал акционер одного из нижнетагильских предпринимателей за избежание плановой налоговой проверки. Уже возбуждено дело как в отношении взяточника, так и против чиновника. Ему грозит до 7 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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