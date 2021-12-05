 

МЧС Камчатки предупредило о волнах высотой до 9 метров

05.12.2021, 8:44, Новости дня
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Волны высотой до 9 метров ожидаются в акваториях Тихого океана и Берингова моря у берегов Камчатки в понедельник, 6 декабря, сообщило региональное управление МЧС России.

«6 декабря в первой половине ночи в акватории Тихого океана, в районе 11310 (Алеутский муниципальный округ), а также в акватории Берингова моря, в районе 11290, ожидается опасное волнение высотой 8-9 м. Штормовое предупреждение сохранится до вечера 6 декабря», – сообщается на сайте ведомства.

Угрозы населенным пунктам нет. Однако главам судоходных компаний, чьи корабли могут находиться в указанных районах, рекомендовано принять меры повышенной предосторожности.

Ранее сильный шторм обрушился на Сочи, интенсивность волн впервые с 2012 года достигала семи баллов. 



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