МЧС Камчатки предупредило о волнах высотой до 9 метров

Волны высотой до 9 метров ожидаются в акваториях Тихого океана и Берингова моря у берегов Камчатки в понедельник, 6 декабря, сообщило региональное управление МЧС России.

«6 декабря в первой половине ночи в акватории Тихого океана, в районе 11310 (Алеутский муниципальный округ), а также в акватории Берингова моря, в районе 11290, ожидается опасное волнение высотой 8-9 м. Штормовое предупреждение сохранится до вечера 6 декабря», – сообщается на сайте ведомства.

Угрозы населенным пунктам нет. Однако главам судоходных компаний, чьи корабли могут находиться в указанных районах, рекомендовано принять меры повышенной предосторожности.

Ранее сильный шторм обрушился на Сочи, интенсивность волн впервые с 2012 года достигала семи баллов.