 

В WADA заявили об отсутствии претензий к назначению нового гендиректора РУСАДА

05.12.2021, 8:44, Новости дня
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает легитимным назначение Вероники Логиновой на пост гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА), говорится в заявлении организации.

«В соответствии с условиями процесса, установленными наблюдательным советом, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) назначило наблюдателя в состав комитета по отбору генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА)», – говорится в заявлении организации, передает ТАСС. 

Отмечается, что наблюдателю WADA был предоставлен доступ ко всей документации и заседаниям, проводимым комитетом. WADA удовлетворено тем, что отбор и назначение гендиректора РУСАДА прошли в соответствии с согласованным процессом. 

«Все имеющиеся доказательства свидетельствуют о том, что он был проведен независимо и в соответствии с принципами объективности и тщательной проверки», – говорится в заявлении. 

В субботу совет учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) утвердил Веронику Логинову на пост генерального директора организации, сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов РФ (АЮР), которая является одним из учредителей.

Ранее сообщалось, что министерству спорта поручено до 30 марта разработать меры для восстановления статуса РУСАДА и ВФЛА, ответственным назначен Олег Матыцин. 



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