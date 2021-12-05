 

Захарову впечатлил “масштаб наглости и вранья” американцев

05.12.2021, 8:29, Разное
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Недавно издания The Associated Press и The Washington Post, ссылаясь на данные организаций разведывательного сообщества США, сообщили о планах России напасть на Украину. Якобы военное вторжение запланировано на начало 2022 года, а сейчас около украинской границы находятся примерно 75 тысяч российских военных. Публикации американских СМИ сопровождались снимками со спутника.

Мария Захарова заявила, что российские военные имеют право находиться на территории своей страны. Официальный представитель МИД указала на присутствие НАТО на Украине и в Черном море и отметила: американские журналисты должны выражать озабоченность действиями США, а не РФ.

По словам российского дипломата, Вашингтон пытается нагнетать обстановку и переложить на Москву ответственность за ситуацию на Украине. Действия США Захарова назвала провокационными, однако дала понять, что нисколько не удивлена. Представителя МИД РФ лишь изумляет “масштаб наглости и вранья”.

Ранее Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО является “красной линией” для России. По словам дипломата, превращение соседней с РФ страны в военный плацдарм может повлечь за собой серьезные последствия, дестабилизировать обстановку в Европе.



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