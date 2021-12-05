Прокопьев день: Что нельзя делать 5 декабря
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Святой Прокопий жил в Иерусалиме и был чтецом Кесарийской
церкви.
История
Прокопий объяснял прихожанам Священное Писание, переводил
его на сирийский. Он был целителем и умел изгонять злые силы из одержимых. Наместник
Палестины, где Прокопий проповедовал, был тогда язычником. По этой причине он приказал
принести святого в жертву идолам. После долгих мучений Прокопий принял смерть. В
честь него был назначен православный праздник.
Что нельзя делать 5 декабря
Задаваясь вопросом “какой сегодня праздник”, стоит
обратить внимание на запреты, связанные с этим днем. В церковный праздник Прокопьев
день нельзя дарить живые цветы, так как они могут забрать жизненную энергию. Если
вам подарили букет, его нужно поставить в нежилое помещение, например, в
коридор. Нельзя отдавать сахар и соль, вместе с ними можно отдать удачу. В этот
православный праздник нельзя давать в долг, чтобы не поссориться с
одалживающим. Гостей нельзя класть на супружескую кровать, иначе может быть
развод. В церковный праздник святого Прокопия нельзя пить крепкий алкоголь и
лениться. Не стоит также проходить мимо нуждающихся, нужно подать милостыню. Этот
православный праздник неблагоприятен для путешествий.
Традиции и обычаи
5 декабря 2021 года православные отмечают Прокопьев день. В этот
церковный праздник издревле обращали внимание на приметы.
- Теплая погода – к затяжной зиме
- Если вода поднимается – скоро будет потепление
- Если у костра разгорелась сажа, то будет пасмурно
и много снега
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