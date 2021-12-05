Нафтогаз назвал решение Германии по «Северному потоку – 2» «издевательством»

Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко назвал «издевательством» решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) позволить оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую «дочку», информирует издание Euractiv.

Как считает глава компании «Нафтогаз Украины», газопровод «Северный поток – 2» не должны сертифицировать, поскольку он якобы «не соответствует правилам Евросоюза». «Мы явно против такого подхода. Сертифицировать только часть трубопровода не имеет смысла, это издевательство над правилами ЕС, и мы надеемся, что этого не произойдет», – приводит мнение Витренко РИА «Новости».

Глава «Нафтогаза» заключил, что трубопровод «должен заполняться альтернативными поставщиками газа на всем протяжении».

Ранее в Германии предложили запустить «Северный поток – 2» без сертификации.

В ноябре BNA приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую «дочку», которая подаст повторную заявку. В немецком минэнерго назвали это решение «исключительно регуляторным».