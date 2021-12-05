СМИ узнали о напряженном споре Лаврова и Блинкена из-за Украины

Между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Стокгольме произошел напряженный спор из-за ситуации на Украине, информирует Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, спор завязался 1 декабря во время неформального ужина, на котором присутствовали члены Совета министров иностранных дел ОБСЕ. В ходе него Лавров заявил, что события на Украине в 2014 году являются с точки зрения РФ государственным переворотом. Министр также обвинил НАТО и Евросоюз в том, что они «подавляют инакомыслие и угрожают России», сообщили источники.

Блинкен в ответ на это заявил, что «силы, лояльные тогдашнему президенту Виктору Януковичу, обстреляли мирных демонстрантов в Киеве и убили более 100 человек». Также он добавил, что после этого Янукович бежал в Россию. Глава Госдепа также назвал НАТО «оборонным альянсом», передает «Коммерсант».

Ранее первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман оценила переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Стокгольме как «очень сердечные, профессиональные и прямолинейные».

Напомним, Лавров в ходе переговоров с госсекретарем США объяснил ему суть Минских соглашений. Глава МИД России добавил, что «одержимость» завязать все Минские договоренности на действиях и поведении РФ присутствует у всех стран НАТО.