Фельдшер скорой погиб в ДТП в Хабаровском крае

Машина скорой помощи после столкновения со снегоуборочным поездом в Хабаровском крае выехала на пути на запрещающий сигнал светофора, в результате ДТП погиб фельдшер, информирует пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

«При следовании поезда машинист увидел выезжающий на переезд автомобиль, подал сигнал, применил экстренное торможение, но столкновения предотвратить не удалось», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

В результате инцидента погиб фельдшер бригады медицинской помощи, водителя автомобиля и перевозимого пациента доставили в медицинское учреждение.

Отмечается, что повреждений объектов железнодорожной инфраструктуры нет. На движении поездов ЧП не отразилось.

В пресс-службе прокуратура края добавили, что на место происшествия выехал заместитель прокурора города Комсомольска-на-Амуре Михаил Коновалов. Совместно с транспортной прокуратурой будет проведена проверка, предстоит выяснить все обстоятельства ДТП. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.

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