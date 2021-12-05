 

Глава ДНР предложил Украине начать диалог «о соседстве»

05.12.2021, 6:32, Новости дня
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Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Донецку, Луганску и Киеву необходимо начать диалог «о соседстве».

«Нам (руководству провозглашенных республик Донбасса и с президенту Украины Владимиру Зеленскому) в любом случае стоило бы сесть и говорить о соседстве, речь уже не об одном государстве», – приводит слова Пушилина РИА «Новости».

Глава ДНР отметил, что с избранием Зеленского президентом была небольшая надежда, что он пойдет на переговоры с представителями ДНР и ЛНР, «хотя понимали, что США не даст ему это сделать». «Если так посмотреть, может у него и были на каком-то этапе такие планы, но никто не дал», – добавил Пушилин в прямом эфире YouTube-канала Соловьев Live.

Ранее глава ДНР назвал сложившуюся в Донбассе ситуацию «одной из самых серьезных» с 2014-2015 годов. Он сообщил о готовности в случае ухудшения ситуации в Донбассе обратиться за помощью не только к России, но и к Белоруссии.

В субботу председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев вручил партбилеты главам ДНР и ЛНР Денису Пушилину и Леониду Пасечнику. В пятницу власти Донецкой народной республики направили Украине предложения по стабилизации ситуации.



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