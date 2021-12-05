 

Порошенко призвал Запад ввести «адские санкции» против России

05.12.2021, 6:32, Новости дня
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Депутат Рады и экс-президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что Запад должен составить список «адских санкций» против РФ на случай «военной агрессии».

«[Президент РФ Владимир] Путин должен понимать, что в случае усиления военной агрессии против Украины он получит солидарный отпор всего мира. Украине нужно летальное оборонительное вооружение, а для Кремля – список «адских» санкций, которые будут введены в случае наступления», – приводит слова Порошенко РИА «Новости».

Он высказал мнение, что Киев не нуждается в солдатах НАТО «на линии фронта с Россией», так как за время нахождения Порошенко у власти Украина якобы создала «одну из самых эффективных и сильных армий на континенте». «Мы способны защитить свою землю сами, но нам безусловно нужно оборонительное оружие и «адские» санкции против РФ сегодня, если агрессия будет продолжаться», – сообщил он в эфире итальянского телеканала Sky TG24.

Ранее РФ отвергла ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. Накануне в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

В среду в администрации США пригрозили РФ экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».

Во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что РФ якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». После этого в американской администрации пригрозили РФ санкциями за «вторжение» на Украину.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД указали, что действия РФ носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. В минувшее воскресенье посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».

В прошлую субботу глава СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. Ранее в СВР назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.



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