Назначен новый гендиректор РУСАДА
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Совет учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) утвердил Веронику Логинову на пост генерального директора организации, сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов РФ (АЮР), которая является одним из учредителей.
Прием заявок завершился 15 ноября, кандидатов отбирали по итогам изучения анкет и документации, а также после собеседования с конкурсной комиссией.
«Совет учредителей Российского антидопингового агентства утвердил Веронику Логинову на посту генерального директора РУСАДА», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение АЮР.
Логинова ранее на протяжении нескольких лет возглавляла отдел антидопингового обеспечения в Министерстве спорта России. Согласно информации с сайта Российского международного олимпийского университета, Логина является советником ректора по разработке антидопинговых программ.
Гендиректор РУСАДА будет представлять агентство в качестве единоличного исполнительного органа управления в РФ и за рубежом. Одним из требований к кандидату – отсутствие связи с профессиональным спортом, чтобы не было конфликта интересов.
Ранее сообщалось, что министерству спорта поручено до 30 марта разработать меры для восстановления статуса РУСАДА и ВФЛА, ответственным назначен Олег Матыцин.
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