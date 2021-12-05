Назначен новый гендиректор РУСАДА

Совет учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) утвердил Веронику Логинову на пост генерального директора организации, сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов РФ (АЮР), которая является одним из учредителей.

Прием заявок завершился 15 ноября, кандидатов отбирали по итогам изучения анкет и документации, а также после собеседования с конкурсной комиссией.

«Совет учредителей Российского антидопингового агентства утвердил Веронику Логинову на посту генерального директора РУСАДА», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение АЮР.

Логинова ранее на протяжении нескольких лет возглавляла отдел антидопингового обеспечения в Министерстве спорта России. Согласно информации с сайта Российского международного олимпийского университета, Логина является советником ректора по разработке антидопинговых программ.

Гендиректор РУСАДА будет представлять агентство в качестве единоличного исполнительного органа управления в РФ и за рубежом. Одним из требований к кандидату – отсутствие связи с профессиональным спортом, чтобы не было конфликта интересов.

Ранее сообщалось, что министерству спорта поручено до 30 марта разработать меры для восстановления статуса РУСАДА и ВФЛА, ответственным назначен Олег Матыцин.