 

Турчак предложил кандидатуру Дарьи Лантратовой на должность замсекретаря генсовета ЕР

05.12.2021, 5:47, Новости дня
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Работа с информацией, медийным сопровождением – это один из приоритетов «Единой России» (ЕР) при реализации народной программы, с которой партия победила на выборах. Необходимо, чтобы интенсивность этой работы не снижалась, и в этом поможет опыт Дарьи Лантратовой, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, представляя ее кандидатуру председателю партии Дмитрию Медведеву.

Турчак заявил, что Лантратова «работает на руководящей должности в управлении президента РФ по общественным связям и коммуникациям», она «уже более 10 лет на государственной службе, в том числе – в аппарате правительства», говорится в сообщении на сайте ЕР.

В число ее компетенций входит «разработка и реализация государственной информационной политики, а также координация работы пресс-служб органов государственной власти».

«Уверен, она сможет повысить эффективность информационного блока партии, выстроить систему социальных и общественных коммуникаций и обеспечить продвижение значимых партийных проектов и инициатив, которые мы в ходе кампании выдвигали, и теперь будем реализовывать», – отметил Турчак.

Лантратова поблагодарила его за оказанное доверие и подчеркнула, что для нее большая честь присоединиться к обновленной команде ЕР. Она подчеркнула, что важно «выстраивать информационную работу вокруг тех инициатив, которые заложены в народной программе».

Медведев поддержал предложение Турчака и пожелал Дарье Лантратовой успехов в новом статусе: «Надеюсь, что вы сможете подобрать ключи не только к сердцам многоопытных людей в нашей стране, но и молодежи. Это не самая простая задача. Надеюсь, у вас это получится».

Окончательно решение по назначению нового замсекретаря примет съезд «Единой России», который пройдет 4 декабря.



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