Индия и РФ начали обсуждение совместного освоения Луны

Представители Индии и РФ обсуждают различные проекты в области совместного освоения космического пространства, среди них есть и освоение Луны, сообщил посол РФ в Индии Николай Кудашев.

«Многие задумываются над тем, чтобы сообща осваивать Луну, это тоже в повестке дня наших обменов. Мы в какой-то форме – это еще предстоит обсудить профессионально – подумываем над созданием космических станций. Как это будет, пока трудно сказать, но вопрос на повестке дня», – цитирует Кудашева ТАСС.

Он отметил использование в индийских миссиях «Чандраян» и «Гаганьян» российского опыта в сфере космонавтики.

«Чандраян» представляет собой первый индийский пилотируемый корабль, который отправится на орбиту в ближайшее время.

Посол добавил, что страны подпишут двухсторонние соглашения в областях обороны, космоса, транспорта, науки и техники, образования и других сферах во время визита президента РФ Владимира Путина 6 декабря. В дипломатическом представительстве отметили, что это еще не полный перечень.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал об основе, которая позволит помочь в программе по освоению Луны. В этом поможет научно-технический задел, сформированный в ходе создания роботехнической платформы «Маркер», включающий в себя элементы искусственного интеллекта. Уже разработано пять роботизированных платформ «Маркер».

По словам президента Российской академии наук, (РАН) Александра Сергеева, лунная программа должна стать приоритетной в освоении космоса для России. Освоение космоса без освоения «ближнего соседа» представить сложно, отметил глава РАН.

Николай Кудашев также назвал предположения о том, что Индия отворачивается от РФ к Западу безосновательными.

«С Индией многие связывают перспективы развития глобальной экономики в XXI веке, из роста влияния и авторитета страны вытекает растущий объем ее связей с внешним миром. Но вытекает ли из этого уменьшение наших двусторонних связей и, что особенно важно, утрата ими особо привилегированного, специфического стратегического характера? Разнятся ли и расходятся ли в разные стороны наши позиции в этих вопросах? Отнюдь! Они сейчас близки как никогда», – сказал Кудашев.

Подчеркивалось, что российская и индийская стороны заинтересованы в успешном и насыщенном визите Владимира Путина в Нью-Дели. По словам Кудашева, несмотря на тревоги из-за нового штамма коронавируса «омикрон», визит состоится.

Напомним, 6 декабря в Индию запланирован визит президента РФ Владимира Путин, министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. В ходе встречи стороны планируют обсудить двусторонние, региональные и международные вопросы. По итогам встречи будет опубликовано совместное заявление.