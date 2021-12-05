 

Устроившему стрельбу в центре Москвы предъявили обвинение

05.12.2021, 5:02, Новости дня
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Мужчине, задержанному в пятницу за стрельбу во время дорожного конфликта в центре Москвы предъявили обвинение, сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

«39-летний злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, и ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ», – цитирует Нефедову ТАСС.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство, совершенное с применением оружия. В результате инцидента пострадал один человек.

Представитель прокуратуры добавила, что в ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, 3 декабря в полицию сообщили о дорожном конфликте в районе дома №76 на Большой Грузинской улице. Согласно данным полиции, мужчины устроили конфликт, в ходе которого один выстрелил в другого, по предварительным данным, из травматического оружия. Стрелявшего задержали на месте, а пострадавшему оказали медицинскую помощь.



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