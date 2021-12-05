Ракета «Союз» со спутниками Galileo стартовала с космодрома Куру

Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат» и двумя навигационными спутниками Galileo стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщила пресс-служба компании Arianespace.

Пуск с космодрома Куру во Французской Гвиане состоялся в 03.19 мск. Прямая трансляция ведется на сайте компании Arianespace, которая является оператором коммерческих пусков в Гвианском космическом центре (ГКЦ). Примерно через 19 минут после старта головная часть ракеты «Союз-2.1б» в составе разгонного блока «Фрегат» и двух навигационных спутников Galileo успешно отделилась от третьей ступени носителя «Союз-СТ-Б», стартовавшего с космодрома Куру во Французской Гвиане, передает ТАСС.

«Союзу» предстоит вывести на орбиту два навигационных спутника Galileo FOC («Галилео-фок») под индексами 23 и 24 для глобальной навигационной европейской спутниковой системы Galileo. Она будет насчитывать 28 аппаратов (включая экспериментальные и рабочие). Предыдущий запуск состоялся 25 июля 2018 года, когда ракета Ariane 5 вывела на орбиту четыре спутника Galileo FOC.

Напомним, пуск «Союза» с космодрома Куру трижды переносили. Причиной первого переноса, как сообщал Роскосмос, стал «ветер на высотах». После этого Франция попросила Роскосмос отложить пуск из-за «неготовности французской корабельной станции приема телеметрической информации». В третий раз старт перенесли из-за молний.

Напомним также, в октябре в Роскосмосе сообщали, что партнеры госкорпорации в Европе рассматривают предложение РФ о создании инфраструктуры для пилотируемых пусков российской ракеты «Союз-2» с космодрома Куру во Французской Гвиане.