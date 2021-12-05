Мнение: Игра в пропорции

Чисто для любителей математики, субботнее чтение. Решил посмотреть, кто ж у нас там в мире абсолютный лидер по вакцинации населения. Глянул в табличку из 200 стран на любимом сайте Яндекс.Стат – на первом месте горделиво располагается страна-остров Мальта с 97% отвакцинированного населения! Круто! Мне это тем более приятно, что на Мальте я был (романтическая история, как-нибудь расскажу). Молодцы-мальтийцы! Ура! Так держать!

Заодно, естественно, глянул их ковидную статистику, как тут удержаться. Смотрим последние сводки. Так-так… Ковид есть, смертей почти нет. А по заражениям (так называемое “количество заражений в день”) – какие-то, право слово, смешные цифры, особенно для нас, людей бывалых: на 30 ноября – 138 зараженных за сутки.

Смешно, не правда ли. 138 “заболевших” на весь остров, и не тысяч (как мы привыкли считать – в тысячах), а ШТУК! Всего 138 человек! Это ли не иллюстрация успехов вакцинации (видите, я уже стихами заговорил)? Всего-то надо было 97% отловить и проколоть!

Но давайте, раз уж взялись, проведем контрольное сравнение с родной сторонушкой – так сказать, в порядке контрольного выстрела в голову. Будет пример, которым мы сможем, как дубиной по голове, крушить всех антиваксеров проклятущих. Только он/она/оне заведут свою шарманку, а мы им сразу – А МАЛЬТА?? И всё, как в рассказе Шукшина “Срезал” – противник, сраженный наповал, сам ползет в “красную зону” – искупать вину…

Ну давайте сравнивать. На Мальте, стало быть, 138 зараженных в сутки. Но и по численности населения они там, прямо скажем, мелковаты – на острове всего-то 500 тыс. населения. 0,5 миллиона. А у нас в России – 146 млн. с копейками! Для простоты округлим – и получим, что в Россия крупнее Мальты по населению… примерно в 300 раз (0,5 х 300=150 млн. чел.)

Стало быть, чтобы сделать “мальтийские” цифры сравнимыми с российскими, мы должны их умножить на 300. 138 х 300… получается… хм… что же получается?! Получается 41400!!!

КАК ЭТО??

(пауза)

41 тысяча в день… А в России сейчас – 32 тысячи в день… Это что ж получается, в пересчете на душу сейчас на Мальте люди заражаются ковидом БОЛЬШЕ и ЧАЩЕ, чем в России??

При том, на Мальте проколоты почти все, ВКЛЮЧАЯ ДЕТЕЙ, а в России – всего 38%?!!

Правда, судя по смертям – на Мальте все хорошо. Пишут – ноль за сутки. Ну, хотя бы так… Заражаются, значит, еще больше – но зато почти не умирают! Вот.