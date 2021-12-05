Мнение: Валютная война: как падение турецкой лиры ударило по бизнесменам и фермерам

Валютная война: как падение турецкой лиры ударило по бизнесменам и фермерам

Падение турецкой лиры затронуло предпринимателей республики, которые страдают из-за роста цен на сырье и снижения продаж.

Так, например, валютный кризис угрожает вывести из бизнеса фармацевтическую компанию Мехмета Сапчи. С началом пандемии коронавируса его фирма Merkez İlaç, которая была основана еще 86 лет назад, смогла обеспечить рынок продаж дезинфицирующими средствами. Но теперь, по словам предпринимателя, он и другие фармацевтические производители заявляют о стремительном падении прибыли, потому что крах турецкой валюты повлек за собой рост цен на импортное сырье, необходимое для местного производства.

«Лекарства от рака, препараты от диабета, хирургические дезинфицирующие средства — эти медикаменты находятся под угрозой, так как все они каким-то образом связаны с импортом. И поскольку на импорт влияет обменный курс, для нас сейчас является реальной проблемой производство лекарств. Мы рискуем остаться без препаратов для турецкого общества», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Сапчи для канала Al Jazeera.

Напомним, что месяцем ранее Ассоциация фармацевтов Турции (TEB) предупредила, что поставки 645 медикаментов находятся под угрозой, поскольку установленные правительством ценовые ограничения не были скорректированы с учетом падения курса лиры. В другом пресс-релизе работники отрасли напомнили, что стоимость препаратов по-прежнему устанавливается в соответствии с обменным курсом, согласно которому 4,57 лиры равны одному евро (по состоянию на 4 декабря турецкая валюта упала достигла отметки 15,50 за евро). Из-за этого местные фармацевтические компании, зависящие от зарубежного сырья, не могут производить лекарства.

В ответ местные власти начали расследование в отношении аптек, обвинив их в накапливании препаратов. Такое домыслы TEB отвергла.

Конечно же, от краха лиры страдает не только фармацевтическая отрасль. Химическая промышленность Турции столкнулась с риском нарушения своих поставок. Член правления Стамбульской ассоциации экспортеров химикатов и химической продукции (İKMİB) Мурат Акйюз сообщил новостному каналу Bloomberg Ht, что около 80% производимой в стране продукции зависят от импортного сырья. По его словам, стоимость материалов возросла во всем мире, но в Турции это ощущается еще сильнее из-за слабости лиры и финансовой неопределенности.

«Даже если вы адаптируетесь [к росту цен], у вас не будет возможности доставить контейнеры вовремя. <…> Предприниматели не могут производить своевременно из-за сырья, которое они не получают в срок», — отметил Акйюз.

Из-за кризиса убытки, вероятно, понесут и фермеры, поскольку стоимость удобрений устремилась вверх. По официальной статистике, цены на данную продукцию выросли на 72% по сравнению с прошлым годом, но на рынках ситуация еще хуже: их стоимость выросла в два или три раза за год, в зависимости от типа удобрения.

Один из крупнейших производителей удобрений в Турции Gübretaş в прошлом месяце отказался от крупного контракта на государственные закупки, сославшись на нестабильность цен на импорт сырья. Теперь фирме грозит шестимесячный запрет на заключение государственных контрактов.

Мелкие предприниматели также вынуждены повышать цены на свой товар. В частности, задействованные в продовольственной отрасли жалуются на рост стоимости продуктов, необходимых для приготовления тех или иных пищевых изделий.

«Мука, которую мы покупали за 175 лир в прошлом году, сейчас стоит 447 лир. Маргарин, который мы купили за 125 лир в прошлом году, стоит 320. 20 кг масла, из которых мы готовим бореки (турецкая выпечка — Прим. ред.), в прошлом году стоили 240 лир, сейчас — около 665 лир», — отмечает председатель Стамбульской палаты изготовителей мучных изделий Шабан Оздемир.

Опрос, проведенный Ассоциацией объединенных брендов (BMD), которая представляет 384 бренда и 70 000 местных магазинов, показал, что более половины розничных торговцев сообщили о более чем 50-процентном падении продаж по сравнению с прошлым годом. Это при том, что 2020 год был крайне проблематичным для предпринимателей из-за ограничений в связи с COVID-19.

На протяжении последних месяцев Турция переживает полномасштабный экономический кризис, который усугубился в прошлом месяце. 18 ноября Центральный банк (ЦБ) страны снизил процентные ставки с 16% до 15%. В целом с сентября они упали на 400 базисных пунктов (с 19% до 15%). Данные инициативы предпринимались главным банком республики под давлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана несмотря на то, что только по официальным данным в октябре инфляция приближалась к 20%.

В ноябре годовая инфляция потребительских цен в стране достигла 21,31% — это самый высокий показатель за три года. При этом важно отметить, что данные цифры сообщил правительственный Институт статистики Турции (TÜİK) и многим гражданам это значение показалось преуменьшенным. По данным экономистов из независимой исследовательской группы по инфляции (ENAG), рост цен на товары и услуги в республике составил 58,65%.

Согласно общемировой практике, более низкие процентные ставки приводят к более высокой инфляции, потому что, когда деньги дешевле брать взаймы, они теряют свою ценность по сравнению с другими валютами и побуждают потребителей тратить больше, а предприятия — наращивать объемы производства. Однако Эрдоган с этим не согласен. Он настаивает на том, что более низкие процентные ставки снижают инфляцию. Несмотря на обвал лиры, турецкий лидер не собирается менять свою позицию.

В недавнем двухчасовом телевизионном интервью президент Турции рассказал о том, как его правительство планирует действовать в рамках «экономической войны за независимость». По его мнению, о повышении ключевых ставок не может быть и речи, поскольку это задушит промышленное производство в стране и затруднит привлечение долгосрочных иностранных инвестиций.

Как считает Эрдоган, сообщения о нехватке потребительских товаров связаны со скупщиками, которые приобретали большое количество товаров по низким ценам. Президент Турции заявил, что страна находится на грани разрыва «порочного круга» экономики, основанной на интересах, и попросил общественность держаться.

Чтобы поддержать лиру, вновь приблизившуюся к историческому минимуму, ЦБ Турции во второй раз на этой неделе был вынужден провести валютную интервенцию и продать доллары. Лира несколько укрепилась, поднявшись с отметки 13,89 до 13,37 за доллар, но затем вновь вернулась к прежним позициям.

В целом, по данным The Spectator Index, за этот год курс турецкой валюты потерял 83% по отношению к доллару (в начале января он был эквивалентен 7,4 лиры). Вечером 23 ноября лира вновь упала до рекордно низкой отметки 13,95 за доллар. На следующий день Центробанк впервые за 7 лет о проведении прямых валютных интервенций, продав иностранную валют

https://riafan.ru/1565802-valyutnaya-voina-kak-padenie-tureckoi-liry-udarilo-po-biznesmenam-i-fermeram – цинк

Можно ожидать, что при продолжении текущего курса, Эрдогану в 2022-м году видимо снова придется менять министра финансов, на который обычно сыпятся все шишки за экономическую политику правительства.

Главный выгодоприобретатель сложившейся ситуации это турецкая оппозиция, которая рассчитывает уже на ближайших выборах откусить у Эрдогана и Бахчели части разочарованного электората, хотя и нет гарантии, что этого хватит для того, чтобы оспорить реальную власть "друга Реджепа". Сейчас он пока что конвертирует свое политическое влияние в крайне непопулярные экономические меры, рассчитывая, что последствия будут ограниченными по масштабу и времени. Но даже вполне лояльные Эрдогану турецкие эксперты испытывают серьезный скепсис по поводу того, что для Эрдогана все это останется без последствий.

—