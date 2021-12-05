 

Эрдоган переименовал Турцию

05.12.2021, 3:34, Новости дня
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Новым экспортным брендом Турции станет «Made in Turkiye», указ подписан президентом страны Тайипом Эрдоганом и опубликован в официальном издании Resmi Gazete.

Продукцию будут представлять под единым брендом «Made in Turkiye» вместо «Made in Turkey». Утвержденный термин будет использоваться и при переписке с иностранными организациями и странами, передает агентство «Прайм» со ссылкой на текст документа.

Цель бренда – повысить узнаваемость турецкой продукции за рубежом. Указывается, что новый термин наиболее полно отражает культуру и ценности турецкого народа.

Таким образом, после нововведения название страны теперь не будет переводиться с английского языка как «индейка» (turkey – прим. ВЗГЛЯД).



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