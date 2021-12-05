Мнение: Поэма в афоризмах (проект Рецензии Сапожника). Антибусидо Айдера Хусаинова

«Говорят, история армянского радио началась с оговорки ереванского диктора: «При капитализме человек эксплуатирует человека, а при социализме все происходит наоборот». После этого радиостанция стала персонажем многочисленных анекдотов, начинавшихся с фразы «у армянского радио спрашивают».

Анекдоты эти были настолько популярны, что представителям настоящего армянского радио приходилось несладко. Как-то в начале семидесятых в Москве, в Колонном зале Дома Союзов проходило Всесоюзное совещание работников радио и телевидения. Когда председательствующий объявил: «Слово предоставляется представителю армянского радио», в зале стоял такой хохот, что бедному представителю долго не давали начать выступление. Когда смех, наконец, стих, этот самый представитель взял микрофон и произнёс: «Нас часто спрашивают…» Говорят, после этого работа совещания была полностью парализована».

Вообще у меня пост будет не про армянское и не про радио, а совсем про другое. Я полез искать по сайтам про «армянское радио», потому что в принципе задумался о феномене национально маркированного юмора. Первым в голову оно и пришло, я нашел эту байку – и не могу удержаться, чтоб не вставить. Хотя я вообще не о том – я пишу рецензию на одну из присланных мне книг от читателей, в рамках проекта «Рецензии Сапожника» . Автор, само собой, не признан, само собой, талантлив – и вопрос в том, как бы донести эту правду до вас, мои упертые друзья.

Я поэтому и пытаюсь зайти так издалека – в духе этакого, знаете ли, Роберто Карлоса, когда он забивал свой знаменитый штрафной с 40 метров, он тоже начинал свой разбег чуть ли не от центра поля (зачем – так никто до сих пор не знает; но ведь забил же!) А я начинаю с национальных сортов хохмачества: есть ведь еще, к примеру, «еврейский анекдот» или «английский юмор». Или вот болгары любят рассказывать про своих габровцев… Есть же ценители таких вот национальных штучек!

Вот и мой автор – башкир. Башкир идейный: он даже книжку мне прислал, которая издана сразу на двух языках – русском и башкирском. Хотя и понимал, наверно, что я смогу оценить в лучшем случае половину. А я вспомнил, когда только открыл, что это ведь тоже есть такое понятие – «башкирский юмор». И оно даже посовременнее будет, чем «армянское радио» – про которое, честно говоря, как и про Жванецкого с его «одесским юмором» (вот еще, кстати!) уже начали понемножку подзабывать…

Может быть, потому, что популярность «башкирского юмора» базировалась на суперсовременном для начала 21 века носителе – сайте. Цифровизация же! Теплое ламповое радио, которому кто-то зачем-то задает вопросы – это, как ни крути, прошлый век – молодежь не врубается. А башкирский юмор нес в массы знаменитый сайт Башорг, и его одно время было чрезвычайно модно читать и пересылать друг другу ссылки. «Чисто поржать».

То есть я, получив юморную книгу из города Уфы от старого читателя-жижиста, примерно представлял, на что шел. И, надо сказать, меня это настораживало. Дело в том, что я, при всем своем извечном равнодушии к чаяниям молодежи, все же пару раз пытался этот самый Башорг читать – раз уж даже до моей башни из слоновой кости долетали о нем чьи-то громкие «гы-гы-гы».

Читал – и был, признаться, разочарован. Юмор там, на мой чересчур снобистский взгляд, был слишком простым и каким-то детским – именно детским, даже не подростковым. «Простой как правда», в моем представлении – истинно народный, но от этого вызывающий скорее страдание, нежели улыбку. В общем, в Башорге, да и в башкирском юморе вообще, я был разочарован еще до прочтения книги Айдера Хусаинова под сложным, многоступенчатым названием «Анти-Бусидо. Путь уфимца». И там же еще подзаголовок «Афоризмы на каждый день».

Ну и вот, что я должен сказать сразу и с облегчением: книга нашего автора – совсем не Башорг! Это круче, глубже… да и посмешнее, пожалуй.

Ну, во-первых, отсылка к «бусидо» в книге уфимца, на мой взгляд – уже находка. Бусидо, как мы знаем (подсмотрели в Википедии) – это кодекс чести самурая, «путь воина». А с точки зрения большинства малообразованного населения нашей страны, башкиров тоже можно считать своего рода японцами, только нашими. Ну а что – раса та же, монголоидная… Поэтому естественно считать, что есть японцы со своим бусидо, а есть уфимцы с анти-бусидо… Что ж, логично! Одним легким движением автор включил себя и свой труд в контекст мировой культуры, дав понять, что с местечковым Башоргом ему не по пути; прекрасно!

Думаю, я вас заинтриговал – но далее у меня опять начинаются трудности. Как уже сказано выше, перед нами – книга АФОРИЗМОВ! Более того – кроме афоризмов, в ней ничего нет. Ну и как ее описывать? Где сюжет, где характеры, как придраться к описаниям природы или похвалить диалоги?

Есть, конечно, беспроигрышный способ – выдрать из общего количества какие-нибудь «наиболее забойные» афоризмы, процитировать – ну и всё, можно умывать руки, «главное вы знаете». Но – это неспортивно… да и, главное, трудно! Ей-ей, афоризмы-то отличные, если выбирать – придется цитировать чуть ли не страницами. Да и страниц-то всего ничего – 36. И это ведь не плотный убористый текст романа или даже рассказа – книга похожа скорее на поэтический сборник, то есть, «чистого текста» там вообще страниц на 10…

И вот еще удивительная особенность: все афоризмы зачем-то пронумерованы! Я попытался вникнуть каббалистический смысл цифр – и лишь на второй день меня осенило: подзаголовок! “Афоризмы на каждый день” – это неспроста! Они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО на каждый день, и, стало быть, охватывают – и закругляют ГОД! Год нашей жизни, год “уфимца”. Вот это да! Волнуясь, я снова пролистал к концу книги (точнее – к середине, дальше начиналось по-башкирски), и вцепился глазом в номер последнего афоризма, ища подтверждение своей догадке.

Нумер последнего – 367… Ну что ж! Башкирский год, как и башкирский мёд – это, как мы еще раз убедились – особая, непростая сущность.

Но вот, кстати, да: действительно, надо бы переопределить жанр! Прочитав внимательно, я вижу, что «Антибусидо», на самом деле, не столько «сборник», сколько поэма. Бывает же «поэма в катренах», а эта – «поэма в афоризмах». Да там ведь и главный герой есть – тот самый «уфимец». По первым страницам – видишь в нем порядочную сволочь, где-то к середине – начинаешь его немного жалеть, ну а ближе к концу понимаешь с возрастающей безнадежностью, что он – это ты и есть.

И возникает вопрос: если Бусидо – в самом деле «путь воина», то КУДА этот путь? Голливудские фильмы и прочитанные в университетских читалках книжки по дзен-буддизму подсказывают нам ответ: путь самурая – это всегда путь к Смерти, такая уж у этих восточных гордецов жизненная философия. А что ж в таком случае, по мысли автора, «антибусидо» – Путь к Жизни?!

Нет. «Сборник афоризмов» подсказывает нам другой ответ: путь уфимца – это путь в никуда.

Кстати, каких-то особо ярких высказываний – таких, чтобы с ними можно было выступать на сцене КамедиКлаб, в книге я не обнаружил. Афоризмы там реально восточные, медитативные. Но среди них попадаются истинные жемчужины – особенно если настроишься на соответствующую волну. Все ж не удержусь – приведу один: вы ничего не поймете, но Борис Гребенщиков повесится от зависти, что это не он его сочинил… А после побежит в Уфу покупать книгу (а может, и учить башкирский, раз такое дело).

Вот он: «Уфимец ведет себя так, как будто вчера ничего не случилось».

Занавес.

Книга в вот в интернете по адресу: https://beta.ridero.ru/#!/book/60d03fda1fc9ff0006cdecce/view

В Уфе – в магазине «Знание» на улице Ленина. Автор – Айдер Хусаинов. Спасибо!