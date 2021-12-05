Мнение: Эрдоган предлагает организовать встречу Путина и Зеленского

И еще про "друга Реджепа".

1. Эрдоган снова предложил организовать прямые переговоры Путина с Зеленский. Уж очень хочется пролезть в какой-нибудь переговорный формат по Украине. Один раз его уже послали с этими предложениями. Пошлют и еще раз. Минскими соглашениями и Нормандским форматом Эрдоган не предусмотрен. Выглядит совершенно невероятным, чтобы Москва согласилась на подобную посредническую роль со стороны Турции и отошла от своей привычной дипломатической линии. Тем не менее, повторное предложение показывает, что Эрдогану эта тема нравится, тем более, что она ему собственно ничего не стоит и даже если ничего не выгорит, он много не потеряет.

2. Сообщают, что Турция хочет получить доступ к технологиям ракетоносителя "Зенит-2", которые она планирует использовать для создания собственных баллистических ракет. В свое время технологии с этого же предприятия были через Китай вывезены в КНДР, которая сделала свою МБР. Турция конечно же может сделать тоже самое, разве что без ядерной боеголовки. Вполне достаточно, чтобы попробовать конкурировать на этом направлении с Ираном, который из старых советских "Скадов" создал целую ракетостроительную отрасль. Плюс, Эрдоган хочет активизировать турецкую космическую программу, которая сдерживается технологической отсталостью.

3. В качестве платы за доступ к технологии рассматривается опция с дальнейшей продажей БПЛА "Байрактар" Украине. Американские СМИ называют цифру "до 20 штук". Плюс уже ранее было анонсировано совместное производство. Разумеется, помимо доступа к технологиям, Турция продает БПЛА, чтобы уколоть Россию в отместку за недавний блок со стороны Москвы на операцию в Рожаве, которая так и не состоялась после появления новой российской авиабазы у границы с Турцией.

4. В новом исследовании об отношениях РФ и Турции "Сговор или столкновение?" https://www.fdd.org/analysis/2021/12/03/collusion-or-collision/ констатируется, что Эрдоган и Путин нашли способ сотрудничать за счет США, ввиду чего США должны найти возможность использовать существующие противоречия Турции и РФ, чтобы столкнуть их поломать мешающую США стратегию.

Грубо говоря, хотят, чтбы "друг Реджеп" таскал для США каштаны из огня..Авторы также констатируют, что Турция при Эрдогане вряд ли станет для США и НАТО надежным союзником, поэтому демократическим силам надо готовиться к тому, что будет после Эрдогана, обещая различные пряники турецкому народу за возврат в лоно демократии. В общем, там немало чудесных откровений на тему "союзника по НАТО", который "якшается с диктаторами, да и сам собственно практически такой же".

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