Медведева переизбрали председателем «Единой России»

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев переизбран председателем «Единой России» (ЕР), соответствующее решение принял съезд партии.

Согласно партийному уставу, срок полномочий председателя «Единой России» составляет пять лет, передает РИА «Новости».

Также съезд утвердил кандидатуру Бориса Грызлова на пост главы высшего совета партии.

Напомним, в субботу в Москве проходит заключительный этап съезда «Единой России».

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением на съезде. Он подчеркнул, что «в центре нашей политики, наших общих целей и планов именно человек, его запросы, его благополучие и качество жизни».